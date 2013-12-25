Верстка дизайн-макета

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок213 просмотров

Необходимо изменить внешний вид сайта на OpenCart

макеты в PSD имеются. см. приложение. Нужно сверстать и нацепить на движок.

Opencart
11 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо Денису за качественно и раньше срока выполненную работу по верстке дизайна сайта. Порадовала проявленная проактивность и гибкость в вопросе порядка и способа оплаты труда. Дружит со скайпом. Рекомендую.
Никита, лояльный заказчик. Всегда держит свое слово, терпеливо и ответственно относится к работе! Реально оценивает задачи и оплачивает своевременно. Было приятно поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад