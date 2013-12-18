Несколько правок по WebAsyst CMS

1) На странице категории выпадалку поправить http://turtlewax[точка]com.ua/category/no_time/. Нету правого края выпадающего блока.

2) На странице товара эта выпадалка должна быть - возле цены, например, слева. Надпись "объем", затем выпадалка и цена, которая меняться в зависимости от выбора.

3) В выпадалке не должно быть варианта "не определено".

4) Если в категории больше одного товара с допхарактеристиками, то выводиться только один, последний добавленный.