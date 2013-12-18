Интеграция происходит, товар выгружается. Но не отображается на сайте. Необходимо настроить и объяснить как это делать.
Несколько правок по WebAsyst CMS
1) На странице категории выпадалку поправить http://turtlewax[точка]com.ua/category/no_time/. Нету правого края выпадающего блока.
2) На странице товара эта выпадалка должна быть - возле цены, например, слева. Надпись "объем", затем выпадалка и цена, которая меняться в зависимости от выбора.
3) В выпадалке не должно быть варианта "не определено".
4) Если в категории больше одного товара с допхарактеристиками, то выводиться только один, последний добавленный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо изменить внешний вид сайта на OpenCart макеты в PSD имеются. см. приложение. Нужно сверстать и нацепить на движок.Завершен11 лет назад
- $5
Нужно удалить плагин Мета, который отображается наверху (вместе со ссылками): elegantthemes.com wordpress.org codex.wordpress.org ru.forums.wordpress.org а так же greench.com (в шаблоне)Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Джумла 1.5.26 okna76.com Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.9 (если считаете что надо переносить на более поздние версии, объясните почему)Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо натянуть – PSD магазина на Bitrix Лицензия куплена. Интересует стоимость и сроки, макет по запросу..Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте Есть проект, начатый но не законченый, проект на DLE. На сколько я могу судить шаблонный. Необходимо долеть сайт. Установить каталог, галерею, создать все разделы и максимально настроить. Дать несколько советов по ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Появилась такая проблемка. Когда-то давно был установлен плагин Platinum SEO на вордпресс. Этот плагин дает возможность прописывать Title при создании страницы и записи. Когда создаешь запись или страницу то под ней есть поля ...Завершен11 лет назад
Есть сайт на html (табличная верстка), нужно его перекинуть на WordPress движок. Сайт автомобильной тематики. На сайте есть три вида страниц, которые немного отличаются друг от друга, это Главная, ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Перестал с неизвестных пор работать рейтинг статей в datalife 9.4 Перезаливка файла /ajax/rating.php не помогает. Прошу помочь.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Натянуть одностраничник на wordpress. Срок 1 день. Интересует цена. Начать желательно прямо сейчас. Сроки горят.Завершен11 лет назад