1) На странице категории выпадалку поправить http://turtlewax[точка]com.ua/category/no_time/. Нету правого края выпадающего блока. 2) На странице товара эта выпадалка должна быть - возле цены, например, слева. Надпись "объем", затем выпадалка и цена, которая меняться в ...
Правки меню, баннера, стр. контактов на Вордпрес
Сайт http://globalcredit.com.ua/
Переделать вид верхнего меню согласно макета. Макет в PSD предоставлю
1) Верхнее меню будет выглядеть так: О компании - Условия получения кредита -Новости - Вакансии - Отделения
2) Добавить в Условия получения кредита три выпадающих подменю -сообщу
3) Поменять баннер "Акция" на гл странице на другой - вышлю
4) Подправить вид таблицы контакты
Предлагайте Вашу стоимость.
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