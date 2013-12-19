Правки меню, баннера, стр. контактов на Вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки131 просмотр

Сайт http://globalcredit.com.ua/

Переделать вид верхнего меню согласно макета. Макет в PSD предоставлю

1) Верхнее меню будет выглядеть так: О компании - Условия получения кредита -Новости - Вакансии - Отделения

2) Добавить в Условия получения кредита три выпадающих подменю -сообщу

3) Поменять баннер "Акция" на гл странице на другой - вышлю

4) Подправить вид таблицы контакты

Предлагайте Вашу стоимость.

WordPress
11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров