Вкратце задание: После перехода к оформлению заказа у покупателя должны запрашиваться его адресные данные (стандартная страница). На этой же странице кнопка "подтвердить заказ", после нажатия на которую выдается страница с сообщением что заказ принят. ...
Landing Page Верстка + натяжка на WordPress
Необходимо сверстать лендинг большого объема большим количеством функциональных элементов. C макетом вы можете ознакомиться скачав его здесь http://yadi.sk/d/NBe71_qZEQdFe
Страница включает в себя следующие блоки:
Шапка
-Интерактивный элемент – адрес. По нажатию на него вылезает всплывающая карта яндекс со включенными панорамами указывающими на ворота – вход с улицы.
По нажатию на любое место вокруг карта сворачивается
Первый экран:
мысли девушки (облачко) - слайдер 5 баннеров, сменяются раз в 7 секунд, с переключателем слайдов. Слайды сменяются не резко, а проявляются один над другим
По нажатию на большую красную кнопку вылезает всплывающее окно.
Всплывающее окно "запишитесь на бесплатный урок" включает:
-слайдер с 4мя слайдами и переключателем. Работает аналогично слайдеру с мыслями девушки, но сменяется раз в 10 секунд.
-счетчик заявок. Должен стартовать с 100 и прибавляться на 1 при каждой заполненной заявке (пользователь должен увидеть что цифра сменилась).
- блок заполнения заявки. У ввода номера должна быть маска вида +7 (___) ___-__-__. Если поле незаполнено но пользователь попытался отправить заявку, то незаполненное поле обводится красным цветом. Когда пользователь заполнил заявку на нашу почту отправляется письмо с его контактами и названием формы из которой была отправлена заявка. Пользователь видит всплывающее сообщение "Спасибо за заявку, вскоре Вам позвонит наш менеджер и запишет вас на занятие на удобное для вас время"
-всплывающее окно должно закрываться по клику на любое место вокруг него, в правом верхнем углу сделать крестик, по нему тоже закрывать.
Программы обучения
-Три переключающиеся вкладки, размер поля с информацией неизменен.
-Текущая выделенная вкладка больше остальных.
В каждой из вкладок присутствует кнопка "записаться" по нажатию вылезает то же всплывающее окно "запишитесь на бесплатный урок" При отправке письма из этого окна в письме должна содержаться информация по какой именно кнопке было открыто это окно.
Так как окна разной длинны, то они должны плавно раскрываться (выезжать сверху вниз) и сдвигать все элементы ниже соответственно своей длине и отступам.
Формат занятий
-вкладки работают аналогично как в блоке "программы обучения"
-Два интерактивных элемента. Пользователь выбирает время и удобные дни, а система выдает ему стоимость и время окончания курса на основе таблицы.
Преподаватели
По наведению мышки на каждую из фоток она заменяется на синий кружок "Узнать подробнее"
2 ряда по 7 фотографий. Не влезают поэтому сдвигаются стрелочками. Сдвигаются не рывками, а плавно, инертно. За одно нажатие сдвигаются на 2 элемента в сторону.
По нажатию на фото вылезает всплывающее окно с информацией о преподавателе, закрывается на крестик или нажатие вокруг окна.
Наша школа
Действия стрелочек аналогичны предыдущим. 3 отдельных блока фотографий. По нажатию на фотографию она раскрывается во всплывающем окне.с крестиком в верхнем правом углу и которое так же закрывается при нажатии на любую область вокруг него.
Отзывы
Online тестирование
По нажатию на кнопку сообщение «Раздел находится в разработке»
Подвал
всплывающая форма "обратный звонок" (дорисую и скину вам макет сегодня)
Необходимо будет так же установить код "целей" для яндекс.метрики на отправку данных во всех формах.
Сроки 2-3 дня сумма 5000-6000р. Если не согласны, то пишите свои сроки и цены - рассмотрим.
Если в течение дня с начала работ я не вижу никаких результатов - сделка разрывается.
В нашей компании в разработке постоянно находится несколько проектов - работы много. При своевременном и качественном выполнении данного задания мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
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