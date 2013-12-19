Доделать шаблон Opencart 1.5.6

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки193 просмотра

Имеется шаблон в котором практически готовы страницы: Главная, категория, товар. Так же есть сверстанный HTML шаблон всех нужных страниц.

Вот что сделано - http://sait.onlineconsul.ru/

Задача: Довести до ума имеющиеся страницы и сделать остальные.

Изображения шаблона в приложении.

Сроки сжатые, 3 - 5 дней.

Жду ваши цены.

HTMLOpencart
11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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