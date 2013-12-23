Внести правки на сайт joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок181 просмотр

Здравствуйте фрилансеры. Есть простенький сайт http://c-tlt.ru/ куда нужно внести правки. Есть четкое задание.

Joomla
11 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу. Всё очень быстро и качественно. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад