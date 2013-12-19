Программист PHP со знанием WordPress

Знания, которыми должен обладать кандидат:

- PHP 5 и все, что с ним связано

- HTML 4, 5

- CSS 2, 3

- JavaScript и jQuery

- MySql

- WordPress

- Обязательно прислать ссылки на сделанные работы и проекты, в которых принимали участие.

Нужен специалист хорошо знающий перечисленные выше технологии.

В задачи будет входить:

1. Написание плагинов под wordpress.

2. Доработка уже написанных плагинов под wordpress.

3. Оптимизация загрузки wordpress.

4. Исправление багов.

Мы ищем сотрудника для работы на постоянной основе.

График работы с 10:00 до 18:00, 7 часов в день.

Выходные: суббота, воскресенье

Обязательное наличие SKYPE и МИКРОФОНА.

У нас работать придется много, практически без перерыва.

В течении рабочего дня быть на связи через skype.

Опыт — от 1 года (обязательно укажите, где работали и каким проектами занимались).

Оплата — 1 раз в месяц