Вкратце задание: После перехода к оформлению заказа у покупателя должны запрашиваться его адресные данные (стандартная страница). На этой же странице кнопка "подтвердить заказ", после нажатия на которую выдается страница с сообщением что заказ принят. ...
Программист PHP со знанием WordPress
Знания, которыми должен обладать кандидат:
- PHP 5 и все, что с ним связано
- HTML 4, 5
- CSS 2, 3
- JavaScript и jQuery
- MySql
- WordPress
- Обязательно прислать ссылки на сделанные работы и проекты, в которых принимали участие.
Нужен специалист хорошо знающий перечисленные выше технологии.
В задачи будет входить:
1. Написание плагинов под wordpress.
2. Доработка уже написанных плагинов под wordpress.
3. Оптимизация загрузки wordpress.
4. Исправление багов.
Мы ищем сотрудника для работы на постоянной основе.
График работы с 10:00 до 18:00, 7 часов в день.
Выходные: суббота, воскресенье
Обязательное наличие SKYPE и МИКРОФОНА.
У нас работать придется много, практически без перерыва.
В течении рабочего дня быть на связи через skype.
Опыт — от 1 года (обязательно укажите, где работали и каким проектами занимались).
Оплата — 1 раз в месяц
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