Вкратце задание: После перехода к оформлению заказа у покупателя должны запрашиваться его адресные данные (стандартная страница). На этой же странице кнопка "подтвердить заказ", после нажатия на которую выдается страница с сообщением что заказ принят. ...
Верстка по PSD
Интересует вёрстка дизайна сайта, по готовому PSD.
В заявке указывайте с какими CMS работаете и цены от.
Заявки фрилансеров
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