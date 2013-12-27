Установка модулей и не только ДЛЕ

Здравствуйте, нужен адекватный человек, знающий что такое css и html и самое главное CMS DLE, именно знающий! Который хочет заработать деньги быстро, а не делать работу 2 недели! Есть около 50 модулей для ДЛЕ, их нужно будет установить, точные названия есть, они все в паблике либо я вам их передам.

Помимо простой установки потребуется внести некоторые правки для сайта, то есть кнопку подправить правее левее, возможно немного фотошопа (хотя это краайне врядли) фотошопер у нас есть:). ЕСЛИ вы реально хотите РАБОТАТЬ пишите.

О цене договоримся, сразу говорю людям только с опытом отзывами и т.п. без репутации - не пишем, проходим мимо..