Установка модулей и не только ДЛЕ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки144 просмотра

Здравствуйте, нужен адекватный человек, знающий что такое css и html и самое главное CMS DLE, именно знающий! Который хочет заработать деньги быстро, а не делать работу 2 недели! Есть около 50 модулей для ДЛЕ, их нужно будет установить, точные названия есть, они все в паблике либо я вам их передам.

Помимо простой установки потребуется внести некоторые правки для сайта, то есть кнопку подправить правее левее, возможно немного фотошопа (хотя это краайне врядли) фотошопер у нас есть:). ЕСЛИ вы реально хотите РАБОТАТЬ пишите.

О цене договоримся, сразу говорю людям только с опытом отзывами и т.п. без репутации - не пишем, проходим мимо..

CSSDLEHTML
11 лет назад
mvdvit
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$80
3 дня
Спасибо за работу, к сожалению ТС не уложился в сроки, но 80% работы завершил, за что ему спасибо, требования были высокие)
Работал я с Виталием над его проектом. Что я могу сказать, Виталий как заказчик и человек просто идеальны, точная постановка ТЗ, приятно общаться. Я со своей стороны подвел со сроками, поэтому не все успел сделать и ему нужно искать другого, но на это он реагирует адекватно. Получил я оплату моментально.Рекомендую данного заказчика для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад