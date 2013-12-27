Интересует вёрстка дизайна сайта, по готовому PSD. В заявке указывайте с какими CMS работаете и цены от.
Установка модулей и не только ДЛЕ
Здравствуйте, нужен адекватный человек, знающий что такое css и html и самое главное CMS DLE, именно знающий! Который хочет заработать деньги быстро, а не делать работу 2 недели! Есть около 50 модулей для ДЛЕ, их нужно будет установить, точные названия есть, они все в паблике либо я вам их передам.
Помимо простой установки потребуется внести некоторые правки для сайта, то есть кнопку подправить правее левее, возможно немного фотошопа (хотя это краайне врядли) фотошопер у нас есть:). ЕСЛИ вы реально хотите РАБОТАТЬ пишите.
О цене договоримся, сразу говорю людям только с опытом отзывами и т.п. без репутации - не пишем, проходим мимо..
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно выяснит причину, и наладить CMS каталога сайтов. Скрипт взят отсюда http://www.cn-software.com/ru/cncat/features.php Установлен корректно, внешняя часть работает, но админка не работает (при входе белый экран браузера). Решения в поисковиках не нашел. Нужно ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходима интеграция WHMCS с WHM/Cpanel, с автоматическим приёмом заказов и созданием акаунтов Cpanel клиентов.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
На двух идентичных сайтах Опенкарт имеется модуль Currency to Location, который в зависимости от IP пользователя выставляет язык сайта и валюту. Работает он нормально за исключением одного «но», которое сейчас опишу: ...Закрыт11 лет назад
Требуется сделать модуль каталога товаров с возможностьу управления из админки (из менеджера меню). Сайт www.stalmira.com.ua. Каталог уже есть на главной, и на других страницах, но нет возможности удалять, менять порядок, переименовывать итд. ...Закрыт11 лет назад
Надо: Русифицировать Joomla (включая элементы меню, и текст (копипаст через гугл.транслит)). Русифицировать Virtuemart и 2K (по аналогии), и все возможные элементы/компоненты и прочее. Перевести все и полностью. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Есть простенький сайт http://c-tlt.ru/ куда нужно внести правки. Есть четкое задание.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $750
Знания, которыми должен обладать кандидат: - PHP 5 и все, что с ним связано - HTML 4, 5 - CSS 2, 3 - JavaScript и jQuery - MySql - ...Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сверстать лендинг большого объема большим количеством функциональных элементов. C макетом вы можете ознакомиться скачав его здесь http://yadi.sk/d/NBe71_qZEQdFe Страница включает в себя следующие блоки: Шапка -Интерактивный ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад