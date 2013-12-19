Модуль каталога/меню для joomla.

Требуется сделать модуль каталога товаров с возможностьу управления из админки (из менеджера меню).

Сайт www.stalmira.com.ua.

Каталог уже есть на главной, и на других страницах, но нет возможности удалять, менять порядок, переименовывать итд.

Каталог имеет ту же структуру что и меню слева на странице например http://stalmira.com.ua/ru/setka/setka-rabica но каталог развернут и видно в нем все подкатегории.

Т.е. меню слева и каталог товаров это копии друг друга но меню свернуто а каталог развернут.