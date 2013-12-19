Выявить причину поломки CMS каталога сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки166 просмотров

Нужно выяснит причину, и наладить CMS каталога сайтов.

Скрипт взят отсюда http://www.cn-software.com/ru/cncat/features.php

Установлен корректно, внешняя часть работает, но админка не работает (при входе белый экран браузера).

Решения в поисковиках не нашел. Нужно исправить. Жду специалиста.

11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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