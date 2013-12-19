Интересует вёрстка дизайна сайта, по готовому PSD. В заявке указывайте с какими CMS работаете и цены от.
Починить модуль Opencart Currency to Location
На двух идентичных сайтах Опенкарт имеется модуль Currency to Location, который в зависимости от IP пользователя выставляет язык сайта и валюту.
Работает он нормально за исключением одного «но», которое сейчас опишу:
Настроено так: при заходе из РФ язык Русский и валюта Рубль. В остальных случаях язык Английский и валюта Доллар.
Так вот при первом заходе пользователя из России он все равно открывает Английский язык. Если пользователь дальше что-нибудь кликает, то язык переключается и становится русским (как и должно). То есть, стартовая страница всегда включается на английском языке.
Полагаю, что первая страница загружается до того, как модуль определил IP.
Требуется починить этот баг.
Прошу писать примерную сумму.
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