Починить модуль Opencart Currency to Location

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Закрыт1 заявка105 просмотров

На двух идентичных сайтах Опенкарт имеется модуль Currency to Location, который в зависимости от IP пользователя выставляет язык сайта и валюту.

Работает он нормально за исключением одного «но», которое сейчас опишу:

Настроено так: при заходе из РФ язык Русский и валюта Рубль. В остальных случаях язык Английский и валюта Доллар.

Так вот при первом заходе пользователя из России он все равно открывает Английский язык. Если пользователь дальше что-нибудь кликает, то язык переключается и становится русским (как и должно). То есть, стартовая страница всегда включается на английском языке.

Полагаю, что первая страница загружается до того, как модуль определил IP.

Требуется починить этот баг.

Прошу писать примерную сумму.

Opencart
11 лет назад
vit7100
Виктор 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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