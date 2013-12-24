Добавить блок вывода текста в шаблон Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки134 просмотра

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

WordPress
11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$30
1 день
Павел выполнил техническое задание как и договорились, в течении одного дня. В общении оставил очень приятное впечатление. Компетентен и знает свое дело. Спасибо за работу, рекомендую заказчикам.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад