Переделать сайт под CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок202 просмотра

Есть сайт http://corporate-regatta.ru/. Он сделан на html. нужно перевезти его на CMS wordpress.

Сколько для этого нужно времени, и средств.

HTMLWordPress
11 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад

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