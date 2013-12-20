Натяжка PSD на Joomla 3

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок169 просмотров

Натяжка PSD на Joomla 3, имеется шаблон готовый.

Под него нарисованы PSD, требуется их адапировать под данный шаблон.

Работа срочная. Первые результаты через пару часов. Финиш проекта к ночи сегодня.

Бюджет 18 000 рублей. Оплата Webmoney, по факту исполнения, работа на вашем сервере.

Joomla
11 лет назад
MediaLite
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров