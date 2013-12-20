Требуются доработки сайта

Ищу человека, который имеет ОПЫТ РАБОТЫ с Joomla+ZOO(JBZoo)+ Community Builder. Дилетантов просьба не беспокоить.

Сайт на Joomla 2.5.16+ZOO 2.5.0 (JBZoo 2.0.2). Нужны доработки по «Профилю пользователя» и «Личному кабинету». А именно:

1. Создание профиля пользователя на базе компонента Community Builder.

2. профиль пользователя с компонентом JBZoo (ZOO).

3. Связать профиль с объявлениями, которые подаёт автор. Что бы можно было в объявлении, кликнув по ссылке, просмотреть профиль автора и все его объявления, контактные данные автора.

4. Обмен сообщения ми между пользователями сайта (ЛС).

5. Переделать список поданных объявлений в админ-зоне пользователя (фронт).

Как вариант есть дополнительные компоненты и плагины для требуемых настроек и привязок (от ребят из Raslab.org). Но как оно работает и как его правильно привязать, понятия не имею.

Другие доработки связанные с указанными компонентами.

Дополнительно вышлю более расширенное ТЗ и изображения того как нужно сделать. Ничего военного по большому счёту там нет.

Цену и сроки оговариваем.