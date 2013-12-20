Доработка сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки151 просмотр

Будет четкое ТЗ. Поставить плагин, переделать блок заказать звонок, настроить слайд шоу...

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Исполнители только с Украины.

WordPress
11 лет назад
freebill
Сергеев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров