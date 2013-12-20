Требуется программист для обновления и модернизации форума. Необходимо хорошее знание движка PHPbb. Желательно знание WordPress. Для работы с WordPress могу дать другого программиста в команду, либо может отказаться от этого пункта. ТЗ ...
Доработка сайта WP
Будет четкое ТЗ. Поставить плагин, переделать блок заказать звонок, настроить слайд шоу...
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