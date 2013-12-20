Сделать связку лендинга и Битрикс24

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок96 просмотров

Нужно сделать связку лендинга и crm Битрикс 24 через api

То есть при отправки письма(формы обратной связи) должна создаваться запись в crm

Интересуют цена и сроки.

11 лет назад
Lexin87
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров