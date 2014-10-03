Требуется доработать сайт volzanka.com

Основные требования к исполнителю:

Знание 1с-битрикс, опыт работы в этой области.

Первоначальные что требуется сделать.

1) Наладить обмен с 1С. Не прогружаются нормально остатки.

2) Сделать отображение размера если один товар на складе (при нажатии на кнопку КУПИТЬ)

3) Сделать отображение количества http://volzanka.com/catalog/174009/m596_bluza_dlya_devochki_rost_134/ Если меняем размер, то количество на складе не меняется.

4) Изменение наименования группы на сайте если меняется наименование группы в 1с, при этом

если есть объединение группы то это объединение не разрушалось? (сейчас реализованно объединение групп)

5) не выводить весь список городов, а только тот, где есть магазины. И выводить в товарах только те магазины которые есть в городе.

6)Автоматически пытаться определить город при открытии сайта.

7) Вместо магазины. нужно написать "Адреса магазинов". И при выборе города. Отображаются адреса магазинов только в этом городе. При выборе магазина, открывается адрес магазина, телефон и карта. Если город не выбран при нажатии на адреса магазинов открывается соседний раздел, где предлагается выбрать город где человек хочет найти магазин.

7) Если в категории нет товара на остатках то не отображать эту категорию. Пример http://volzanka.com/catalog/vodolazka/

8) Фильтр товаров не работает. Фильтр по цене включаю. он не выставляет по цене. По новинкам тоже не работает.

9) Выбор по параметрам доделать. нужно сделать выбор. Цена: от и до. Размер

Будут еще доработки, но это отдельное обсуждение и отдельные денежки