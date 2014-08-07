Доработка сайта интернет магазина на Bitrix.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки166 просмотров

Требуется добавить на сайт новые блоки (типо Сопутствующие товары из определенного раздела к определенному товару)

Возможность привязывать цены ко всему разделу сразу и т.д.

Подготовка сайта к SEO оптимизации.

Понятия сколько это будет стоить нет.

Готовы предоставить доступы к сайту для оценки стоимости.

11 лет назад
alomagazin
Никита 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров