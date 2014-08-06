Нужен хак или плагин wordpress+ woocomerce

Сделать хак или плагин к вордпресс + woocomerce , чтобы к свойствам товара и к значениям свойства товара прикреплялись картинки, а не стандартное окно с выбором. Например - выбор цвета товара - ряд картинок с цветом, выбор покупателем осуществляется кликом по картинке с цветом ; см. картинку-схему