Нужен хак или плагин wordpress+ woocomerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка185 просмотров

Сделать хак или плагин к вордпресс + woocomerce , чтобы к свойствам товара и к значениям свойства товара прикреплялись картинки, а не стандартное окно с выбором. Например - выбор цвета товара - ряд картинок с цветом, выбор покупателем осуществляется кликом по картинке с цветом ; см. картинку-схему

WordPress
11 лет назад
lara77775
Лариса 
43 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров