Верстка магазина одежды на OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок182 просмотра

Есть дизайн, нужно сверстать все на OpenCart, стандартный магазин одежды для оптовых покупателей. Нужна возможность заказа любого размера модели, и возможность заказать весь размерный ряд конкретной модели.

Opencart
11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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