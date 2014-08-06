Руссификация шаблона на OpenCart

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Завершен8 заявок182 просмотра

Нужно полностью перевести шаблон на русский язык. Сайт, должен выглядеть так же, как и в оригинале, шрифт сохранён - только всё на русском языке.

Сайт: http://xn--80awyn.xn--p1ai/

Opencart
11 лет назад
BobrovIMK
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Сделано хорошо, все замечания по шрифту и переводу устранялись в реальном времени, плюс ещё хороший совет дал на будущее незнающим )
Все отлично

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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