1. Перевести список стран на русский. 2. В каталоге, кабинете, комментариях и везде убрать строку «Показать {начало} и {конец} {общий} ({страницы} Страницы)» В каталоге она находится рядом с номерами страниц. 3. При просмотре продукта рядом с кнопкой «написать отзыв» убрать ...
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- $100Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо адаптировать этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/598-youwatched-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/ под этот магазин: http://xn--80awyn.xn--p1ai/index.php?route=common/home Как некорректно отображается сейчас Вы можете наблюдать. В настройках модуля можно настроить отображение в виде слайдера и в статичном виде - нужно, чтобы оба отображались корректно на всех страницах ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно полностью перевести шаблон на русский язык. Сайт, должен выглядеть так же, как и в оригинале, шрифт сохранён - только всё на русском языке. Сайт: http://xn--80awyn.xn--p1ai/Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
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$40
9 баллов
9 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Сделано хорошо, все замечания по шрифту и переводу устранялись в реальном времени, плюс ещё хороший совет дал на будущее незнающим )