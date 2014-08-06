BobrovIMK

Антон BobrovIMK

 
37 летРоссия/Ставрополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проверка сайта на ошибки и их исправление

    $100

    1. Перевести список стран на русский. 2. В каталоге, кабинете, комментариях и везде убрать строку «Показать {начало} и {конец} {общий} ({страницы} Страницы)» В каталоге она находится рядом с номерами страниц. 3. При просмотре продукта рядом с кнопкой «написать отзыв» убрать ...

    HTMLНаписать отзыв
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптировать модуль под магазин на OpenCart

    Необходимо адаптировать этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/598-youwatched-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/ под этот магазин: http://xn--80awyn.xn--p1ai/index.php?route=common/home Как некорректно отображается сейчас Вы можете наблюдать. В настройках модуля можно настроить отображение в виде слайдера и в статичном виде - нужно, чтобы оба отображались корректно на всех страницах ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать модуль под магазин на OpenCart
Приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую всем!
Задание выполнено быстро и даже лучше, чем я просил, при этом цена ниже остальных заявок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Руссификация шаблона на OpenCart
Все отлично
Сделано хорошо, все замечания по шрифту и переводу устранялись в реальном времени, плюс ещё хороший совет дал на будущее незнающим )
Ответный отзыв