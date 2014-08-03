Joomla 2.5+VirtueMart 2 из верстки

Есть готовая вёрстка всех страниц.

Нужно прикрутить это всё дело на Joomla 2.5 и VirtueMart 2.

Особое внимание нужно уделить бланку заказа (17-18 страницы). Если 100% сможете такое сделать, то пишите.

Работа начнётся сразу.

Оплата выше 4000р. не приветствуется. Кто меньше предложит - тому проект и отдам.

Обязательные требования:

Отличное знание Joomla 2.5 и VirtueMart 2

Работа на нашем сервере

Соблюдение срока 6 дней

Оплата по факту