Необходимо создать интернет магазин на CMS. Движок желательно выбрать с удобным добавлением\редактированием каталога (как разделов, так и товаров)... Вот идеальный вариант: shop.vita-spa.ru

Подробнее - с выбранным исполнителем. Поэтапная оплата.

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