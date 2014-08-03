Создать интернет-магазин

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Закрыт40 заявок482 просмотра

Необходимо создать интернет магазин на CMS. Движок желательно выбрать с удобным добавлением\редактированием каталога (как разделов, так и товаров)... Вот идеальный вариант: shop.vita-spa.ru

Подробнее - с выбранным исполнителем. Поэтапная оплата.

Укажите пожалуйста ваши сроки и цену.

11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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