Необходимо добавить корзину и возможность покупки на сайте complex-jar.ru как на сайте klenmarket.ru. Сайт на joomla 3.3.0
Создать интернет-магазин
Необходимо создать интернет магазин на CMS. Движок желательно выбрать с удобным добавлением\редактированием каталога (как разделов, так и товаров)... Вот идеальный вариант: shop.vita-spa.ru
Подробнее - с выбранным исполнителем. Поэтапная оплата.
Укажите пожалуйста ваши сроки и цену.
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