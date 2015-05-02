Посадить каталог на движок (я предпочитаю Joomla)

$250
  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок250 просмотров

Можно ли на Virtuemart реализовать такую страницу http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ?

Или есть другие хорошие каталоги на Joomla. Хорошо будет если покажете примеры.

Цену предлагайте, указал абстрактную.

Может Вы сможете предложить варианты по ускорению загрузки уже имеющегося сайта.

Если занимаетесь версткой то нужно будет также скопировать дизайн сайта (есть psd) на Joomla. Могу отдельно заказать.

Joomla
11 лет назад
Artorius
Артур 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$360
51 день
Работой доволен
Все в порядке

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад