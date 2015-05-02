Здравствуйте! Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал: 1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал). ...
Посадить каталог на движок (я предпочитаю Joomla)
Можно ли на Virtuemart реализовать такую страницу http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ?
Или есть другие хорошие каталоги на Joomla. Хорошо будет если покажете примеры.
Цену предлагайте, указал абстрактную.
Может Вы сможете предложить варианты по ускорению загрузки уже имеющегося сайта.
Если занимаетесь версткой то нужно будет также скопировать дизайн сайта (есть psd) на Joomla. Могу отдельно заказать.
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