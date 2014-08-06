Доработка сайта на Битрикс

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Необходима постоянная модернизация: добавление модулей, администрирование, верстка дизайнов страниц и тд. Частичная занятость, оплата по факту выполненных работ.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров