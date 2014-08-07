Для TinyMCE в modx, нужно разработать кнопку для добавления картинки, НО не просто что бы она вставлялась, а вида я думаю меня понятно
Интеграция Jomsocial
Настроить совместную работу Jomsocial и Joomla 3.3 шаблона GK-m-Social
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