PHP, MySQL, JS. Отчет в XLS, транзакции в GA...

Есть готовый парсер CRM.

Нужно настроить:

Основное:

1. Генерацию отчетов в xls на основе данных в БД по шаблону. Есть почти готовый скрипт (предположительно), но он делает ошибки. Это 2/3 от общей задачи, остальное мелочи. Возможно и это мелочь, если разобраться.

Дополнительно:

2. Заявкам, уходящим с сайта, начать генерировать и присваивать уникальные номера

3. Отправлять заявки в Google Analytics как "транзакции". Это немного js, но это просто

4. Немного изменить формы на сайте, чтобы заявки уходили без ошибок. Из IE они уходят порой без номеров телефона.

ВАЖНО: пожалуйста, пишите в заявке скайп для связи.

Бюджет 5000 руб., сроки 3-4 дня