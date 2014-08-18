Нужен скрипт на PHP для обработки изображения: убрать фон и шумы, сделать изображение монохромным. Формат входного и выходного файла - jpg. Примеры - см. во вложении.
Гугл-карта с обозначением точек
Необходимо сделать карту с обозначением точек/адресов, где требуются детские площадки, на сайте одного общественного движения, www.ploshadki-detam.kz (CMS Drupal)
Пример как это может выглядеть
http://www.playgroundaroundthecorner.it/en/
Делать нужно на картах-Гугл
Принцип работы: заказчик предоставляет данные по адресам, где нужна детская площадка. Администратор вносит данные на карту через удобный графический интерфейс.
От себя добавлю: Аналогичная система очень удобно реализована в компоненте для Джумлы или WP, компонент называется Widgetkit, пример - http://yootheme.com/widgetkit/examples/map
Сделал бы и сам, но тут Друпал, поэтому нужен человек.
Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.
Цену обсудим после собеседования по скайпу (микрофон обязательно)
(!) Срок на разработку 2 дня, не уложился - провалил проект!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо время от времени вносить доработки и изменения на сайт сделанный на Битриксе. Подробности в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт altoris.com.ua Необходимо поправить: 1)изменить верхнее горизонтальное меню что есть - на сегодня в верхнем горизонтальном меню выпадающий список разделен на 2 колонки - соответственно при большом количестве подпунктов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для удаленной работы требуется разработчик. Требования: * 3+ лет Java * 2+ лет Spring, Hibernate * опыт в высоконагруженных веб приложениях: кластеризация, лоад-балансеры ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать скрипт для кино сайта.Движок сайта DLE 10.x Работа скрипта заключается в следующем когда я ставлю галочку в админке, при добавлении фильма, вместо плеера выводится текстВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сенсорного киоска требуется создание интерактивного WEB интерфейса Разрешение экрана – Full HD (1920x1080) Контент - интерактивный справочник для отеля. 3 категории: - Об отеле, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен десктоп парсер, есть csv файл с именами файлов, есть сайт донор на котором есть эти картинки, нужно спарсить картинки. http://www.wikihow.com/Main-Page нужен работающий парсер нужны исходники парсера предпочтительно ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть фрейм После нажатия на кнопку "Класс" всплывает окошко, с кнопкой опубликовать. Требуется спрятать это окно и нажимать кнопку "Опубликовать" с помощью javascript. Т.е. пользователю не должно показываться popup ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад