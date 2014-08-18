Гугл-карта с обозначением точек

Необходимо сделать карту с обозначением точек/адресов, где требуются детские площадки, на сайте одного общественного движения, www.ploshadki-detam.kz (CMS Drupal)

Пример как это может выглядеть

http://www.playgroundaroundthecorner.it/en/

Делать нужно на картах-Гугл

Принцип работы: заказчик предоставляет данные по адресам, где нужна детская площадка. Администратор вносит данные на карту через удобный графический интерфейс.

От себя добавлю: Аналогичная система очень удобно реализована в компоненте для Джумлы или WP, компонент называется Widgetkit, пример - http://yootheme.com/widgetkit/examples/map

Сделал бы и сам, но тут Друпал, поэтому нужен человек.

Требуется хороший специалист, возможно постоянное сотрудничество.

Цену обсудим после собеседования по скайпу (микрофон обязательно)

(!) Срок на разработку 2 дня, не уложился - провалил проект!