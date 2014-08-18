Парсер картинок десктоп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок260 просмотров

Нужен десктоп парсер, есть csv файл с именами файлов, есть сайт донор на котором есть эти картинки, нужно спарсить картинки. http://www.wikihow.com/Main-Page

нужен работающий парсер

нужны исходники парсера

предпочтительно на C#

в крайнем случае на JAVA

Java
11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров