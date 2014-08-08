Переход по ссылке при изменении checkbox

Есть заготовка Bootstrap, содержащая один checkbox. Необходимо обрабатывать изменение статуса checkbox и реализовать переход по ссылке при изменении статуса. Если есть возможность, то реализовать следующий функционал: если checkbox был стал отмеченным - автоматический переход например в гугл, если стал неотмеченным - в яндекс. Если так сделать нельзя, то переход на любой сайт при любом изменении checkbox.