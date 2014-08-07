Доработка джумлы

http://jet-toy.ru

1)Не работает кнопка подтверждение заказа в корзине. И нужно прикрутить, функцию прихода смс при поступлении заказа на моб. номер

2. Названия фоток. Выглядит это так - http://jet-toy.ru/index.php/component/virtuemart/vertoljoty/syma-chinook-s34g-2-4-ghz-detail?Itemid=0

убрать надписи фоток, и чтобы фото корректно отображались, не криво как сейчас

3. Письмо подтверждение заказа выглядит плохо, нужно привести в нормальный вид

4. Ссылка "Каталог" в верхней левой части ведет в никуда - должен быть каталог

Цена и сроки