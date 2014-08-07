Кто знаком с инвестиционными проектами, хедж фондами, для тех проект Нужен установить скрипт по функционалу примерно соотвествует сайта extranetinvestment.com Аккаунты платные (списывается раз в ...
Доработка джумлы
1)Не работает кнопка подтверждение заказа в корзине. И нужно прикрутить, функцию прихода смс при поступлении заказа на моб. номер
2. Названия фоток. Выглядит это так - http://jet-toy.ru/index.php/component/virtuemart/vertoljoty/syma-chinook-s34g-2-4-ghz-detail?Itemid=0
убрать надписи фоток, и чтобы фото корректно отображались, не криво как сейчас
3. Письмо подтверждение заказа выглядит плохо, нужно привести в нормальный вид
4. Ссылка "Каталог" в верхней левой части ведет в никуда - должен быть каталог
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