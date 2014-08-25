Kaleev

Андрей Kaleev

 
34 годаРоссия/Барнаул
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Определить заголовочные данные файла

    $20

    Есть несколько звуковых файлов(предположительно беззаголовочных), в форматах(WAV или MP3). Задача заключается в том, чтобы найти возможность их правильно воспроизвести. Файл лежит -&gt; https://yadi.sk/d/sCw2lKU7iXkpG

    Аудиомонтаж3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в связке Delphi+IP-камера

    $20

    Необходима помощь в подборе компонентов RTSP для Delphi 7(возможно помощь в написании демонстрационного кода) реализующих возможность получать фото/видео с IP-камеры RVI IPC32M.

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен список кодов городов

    Необходимо сформировать полный список городов России, для которых возможно предоставление погоды в формате XML. (Пример: http://informer.gismeteo.ru/xml/22671_1.xml), где 22671 -код города. Есть страничка http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id=27612 на которой можно в ручном режиме получить код одного населенного пункта. Нужно ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить код Wordpress

    При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Работа с буферами звуковой карты [Delphi 7]

    $20

    Задача: Написать код на Delphi 7, позволяющий захватывать буферы звуковой карты, таким образом, чтобы весь текущий вывод звуков приглушался на время вывода звукового сообщения приложения, а после этого возобновлялся. Пример: На компьютере пользователя запущено неизвестное ...

    Delphi
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заточка CMU Sphinx/ PocketSphinx под проект на Delphi

    $500

    Задача: есть ограниченный словарь - 30-40 фраз. Нужно встроить этот словарь в Sphinx, и реализовать на Delphi анализ потока с микрофона и его распознавание из вышеозвученного словаря. Язык программирования - Delphi 7(строгое соответствие).

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скорректировать AJAX-скрипт

    Необходимо скорректировать AJAX-скрипт таким образом, чтобы POST-запрос отправлялся без перезагрузки формы при установке/снятии флажка checkbox. Соответственно необходимо разместить 2 элемента checkbox на страничке прилагаемого скрипта.

    Ajax
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переход по ссылке при изменении checkbox

    Есть заготовка Bootstrap, содержащая один checkbox. Необходимо обрабатывать изменение статуса checkbox и реализовать переход по ссылке при изменении статуса. Если есть возможность, то реализовать следующий функционал: если checkbox был стал отмеченным - автоматический переход например ...

    Bootstrap
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
plan_v
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить код Wordpress
С человеком приятно иметь дело. Уровень делового общения. Вопросов нет.
По мере создания блога сталкиваюсь со сложностями, которые своими силами решить не удается, а Владимир Александрович, в очередной раз быстро и качественно всё сделал! В дальнейшем буду продолжать с ним работать.
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plan_v
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Поправить отступ от края CMS Wordpress
Абсолютно адекватный заказчик. Стабильная обратная связь, почти четко излагает, то что ему нужно :) Рекомендую!
Владимир Александрович по одной строчке сумбурного ТЗ уловил суть задачи и быстро с ней справился. Как заказчик я доволен оперативностью решения задачи без лишних вопросов. Рекомендую!
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