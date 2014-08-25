Есть несколько звуковых файлов(предположительно беззаголовочных), в форматах(WAV или MP3). Задача заключается в том, чтобы найти возможность их правильно воспроизвести. Файл лежит -> https://yadi.sk/d/sCw2lKU7iXkpG
- $20Аудиомонтаж3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходима помощь в подборе компонентов RTSP для Delphi 7(возможно помощь в написании демонстрационного кода) реализующих возможность получать фото/видео с IP-камеры RVI IPC32M.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сформировать полный список городов России, для которых возможно предоставление погоды в формате XML. (Пример: http://informer.gismeteo.ru/xml/22671_1.xml), где 22671 -код города. Есть страничка http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id=27612 на которой можно в ручном режиме получить код одного населенного пункта. Нужно ...Системное программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
При добавлении изображений в статью, каждое следующее изображение вне зависимости от размера вставляется ниже предыдущего, а не справа от него. Хочется, чтобы изображение добавлялись справа насколько это возможно и только после этого уходили на новую ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть Wordpress c одним из стандартных шаблонов, слева отступ больше чем справа, а нужно сделать так, чтобы отступы слева и справа были равны. Сайт Kaleev.RUСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Задача: Написать код на Delphi 7, позволяющий захватывать буферы звуковой карты, таким образом, чтобы весь текущий вывод звуков приглушался на время вывода звукового сообщения приложения, а после этого возобновлялся. Пример: На компьютере пользователя запущено неизвестное ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Задача: есть ограниченный словарь - 30-40 фраз. Нужно встроить этот словарь в Sphinx, и реализовать на Delphi анализ потока с микрофона и его распознавание из вышеозвученного словаря. Язык программирования - Delphi 7(строгое соответствие).Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо скорректировать AJAX-скрипт таким образом, чтобы POST-запрос отправлялся без перезагрузки формы при установке/снятии флажка checkbox. Соответственно необходимо разместить 2 элемента checkbox на страничке прилагаемого скрипта.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть заготовка Bootstrap, содержащая один checkbox. Необходимо обрабатывать изменение статуса checkbox и реализовать переход по ссылке при изменении статуса. Если есть возможность, то реализовать следующий функционал: если checkbox был стал отмеченным - автоматический переход например ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад