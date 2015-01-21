Поправить отступ от края CMS Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок300 просмотров
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Есть Wordpress c одним из стандартных шаблонов, слева отступ больше чем справа, а нужно сделать так, чтобы отступы слева и справа были равны.

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WordPress
9 лет назад
Kaleev
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
plan_v
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$1
1 день
Владимир Александрович по одной строчке сумбурного ТЗ уловил суть задачи и быстро с ней справился. Как заказчик я доволен оперативностью решения задачи без лишних вопросов. Рекомендую!
Абсолютно адекватный заказчик. Стабильная обратная связь, почти четко излагает, то что ему нужно :) Рекомендую!