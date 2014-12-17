Работа с буферами звуковой карты [Delphi 7]

$20
Системное программированиеЗакрыт3 заявки212 просмотров
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Задача: Написать код на Delphi 7, позволяющий захватывать буферы звуковой карты, таким образом, чтобы весь текущий вывод звуков приглушался на время вывода звукового сообщения приложения, а после этого возобновлялся.

Пример: На компьютере пользователя запущено неизвестное онлайн-радио в неизвестном браузере, неизвестный музыкальный плеер воспроизводит неизвестный трэк, неизвестный видеоплеер показывает фильм(может быть и потоковое вещание), но как только приложение решит, что нужно воспроизвести звуковой файл - все звуки кроме звука этого приложения временно заглушаются(полностью или частично), а после вывода звука приложения, возобновляются.

Delphi
9 лет назад
Kaleev
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад