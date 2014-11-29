Лёгкий плагин для Minecraft серверов. Java

$10
Системное программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Здравсвуйте!

Мне нужен рекламный плагин для игровых серверов Minecraft. На Java. Он должен будет совмещать функции AvtoMessage и еще других, обьясню по ходу выполнения. Совмещения на разных версиях игры. Там должны быть встроенные гиперссылки на сайт, а также шифрование данных от внешнего влияния. Плагин не сложный, займёт от силы на несколько часов. Пишите, обменяемся скайпами и начнём работу.

9 лет назад
MolarMak
Максим 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад