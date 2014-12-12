Разработка .net под панель управления хостингом WebsitePanel

Ищем разработчиков или команду (команды) для долгосрочной совместной работы над проектом. Задача: писать модули и дополнения, исправлять баги для панели управления хостингом WebsitePanel. Задач очень много, постоянно появляются новые и нам необходимо расширение нашей команды.

Оплата за каждую выполненную задачу. Ставка 10-15$/час, в зависимости от уровня знаний.

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Денис.