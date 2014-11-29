Здравсвуйте! Мне нужен рекламный плагин для игровых серверов Minecraft. На Java. Он должен будет совмещать функции AvtoMessage и еще других, обьясню по ходу выполнения. Совмещения на разных версиях игры. Там должны быть встроенные гиперссылки на сайт, ...
Настройка безопасного интернет соединения на OS X
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Нужен человек знающий о работе OS X, о защите в сети и о whonix. Требуется настройка ноутбука удаленно.
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