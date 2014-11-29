С Sharp

Системное программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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выполнить задания из методички http://myfolder.ru/files/42522488

методичка на украинском языке

вариант 3

срок выполнения – желательно 17.12

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9 лет назад
AcademProekt
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад