Ищем разработчиков или команду (команды) для долгосрочной совместной работы над проектом. Задача: писать модули и дополнения, исправлять баги для панели управления хостингом WebsitePanel. Задач очень много, постоянно появляются новые и нам необходимо расширение нашей команды. Оплата ...
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