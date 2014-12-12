Создать батник в виндовс

Системное программированиеЗакрыт5 заявок234 просмотра
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Вывод в файл структуры каталогов находящихся в папке, указанной пользователем. Файл должен называться, так же как и папка, структура которой выводится.

9 лет назад
tank161rus
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад