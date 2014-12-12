Настройка CRM BPMonline

Нужен человек, для до настройки CRM системы от Terrasoft. Есть готовый бизнес процесс по приему заявок и передаче их на исполнение, в самой заявке указывается адрес, тип работы, контактные данные. Необходимо к каждому дому прикрутить "таблицу" в которой будут указываться данные по количеству возможного времени работы на доме, а при заполнении заявки должно высчитываться можно ли ещё брать заявку на эту работу. (Например. Дом №1, по плану можно поменять 10 лампочек в подъезде, если эта работа выполнялась то заявка принимается но указывается статус не выполнимо, а если еще есть доступные лампочки, то берется в работу и передается инженеру.). + из этого всего создать печатную форму - отчет: должна печататься эта таблица по дому, и 4 столбика: работа, было запланировано, выполнено, осталось.

Бюджет не сильно большой, пишите за сколько возьметесь доработать.