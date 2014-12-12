Настройка CRM BPMonline

выполнить задания задания на украинском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, для до настройки CRM системы от Terrasoft. Есть готовый бизнес процесс по приему заявок и передаче их на исполнение, в самой заявке указывается адрес, тип работы, контактные данные. Необходимо к каждому дому прикрутить "таблицу" в которой будут указываться данные по количеству возможного времени работы на доме, а при заполнении заявки должно высчитываться можно ли ещё брать заявку на эту работу. (Например. Дом №1, по плану можно поменять 10 лампочек в подъезде, если эта работа выполнялась то заявка принимается но указывается статус не выполнимо, а если еще есть доступные лампочки, то берется в работу и передается инженеру.). + из этого всего создать печатную форму - отчет: должна печататься эта таблица по дому, и 4 столбика: работа, было запланировано, выполнено, осталось.
Бюджет не сильно большой, пишите за сколько возьметесь доработать.
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем разработчиков или команду (команды) для долгосрочной совместной работы над проектом. Задача: писать модули и дополнения, исправлять баги для панели управления хостингом WebsitePanel. Задач очень много, постоянно появляются новые и нам необходимо расширение нашей команды. Оплата ...Закрыт9 лет назад
выполнить задания из методички http://myfolder.ru/files/42522488 методичка на украинском языке вариант 3 срок выполнения – желательно 17.12 предложения по бюджету ваши!Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен человек знающий о работе OS X, о защите в сети и о whonix. Требуется настройка ноутбука удаленно.Закрыт9 лет назад
- $10
Здравсвуйте! Мне нужен рекламный плагин для игровых серверов Minecraft. На Java. Он должен будет совмещать функции AvtoMessage и еще других, обьясню по ходу выполнения. Совмещения на разных версиях игры. Там должны быть встроенные гиперссылки на сайт, ...Закрыт9 лет назад
- $10
В прикрепленном файле каркас приложения (функция NtQueryDirectoryFile успешно перехватывается). Нужно дописать подставляемую функцию Inj_NtQueryDirectoryFile так, чтобы была возможность скрывать произвольные дирректории/файлы. Пытался получить имена директорий и файлов, но, видимо, структуры FILE_DIRECTORY_INFORMATION, FILE_FULL_DIRECTORY_INFORMATION и др. в моем варианте ...Закрыт9 лет назад
Написать и отладить программу виртуального COM порта. Это все, что требует от меня задание. Нужны коментарии к коду. Цену свою предлагайтеЗакрыт9 лет назад
Необходима лабораторная работа на с++ с использованием MFC. Что-то вроде морского боя, крестиков-ноликов и тдСистемное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен разработчик, понимающий в ассоциациях с расширениями, доработать существующий функционал - форма, в которой можно указать, какие типы файлов в Windows по-умолчанию открываются нашей программой. Точные требования сообщу лично. В заявке указывайте свой Скайп. Выполнить нужно ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад