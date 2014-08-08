Парсер

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Закрытнет заявок92 просмотра

Есть сайт hyundai.epcdata.ru/. Нужен парсер, позволяющий сграбить картинки – в папку с cохранением структуры, ссылки, координаты usemap в связанные таблицы mysql. Образец структуры ДБ могу дать. Функционал должен быть сохранен , как здесь cat.angarasolaris.com. Сайт банит на время, поэтому нужно использовать прокси.

MySQL
11 лет назад
mikohan
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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