Доработать метатеги prestashop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Вся задача в ТЗ. Оплата по факту. Желательно на карту приватбанка или в крайнем случае visa

PrestaShop
11 лет назад
Screamster
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bahpav
Павел 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Понравилось работать с Павлом. Всё было быстро, хорошо и профессионально. Рекомендую.
Приятный, адекватный человек. Быстро договорились, моментальная оплата. Все супер! рекомендую

Заявки фрилансеров

bahpav
Павел 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад