О себе как о человеке и профессионале
Как о профессионале:
Опыт работы 4 года
Работал как фрилансером, так и в офисе
Портфолио далеко не полное. Больше всего люблю работать с адмнистративной частью, разного рода API, писать скрипты со сложной логикой, но и с клиентской частью работал не меньше
Проектирую базы данных
Парсеры
Работал с ModX, Drupal, FuelPHP, много скриптов на чистом PHP
Есть своя админка
В общем, напишу что угодно на PHP, сделаю сложные SQL запросы, справлюсь с Javascript!
Как о человеке:
Честный и справедливый, не обманщик, чего жду от заказчиков!
Реальная оценка стоимости работы и сроков, адекватность в отношениях гарантируется
Оплата Webmoney или Приватбанк
Email: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Павлом. Всё было быстро, хорошо и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный, адекватный человек. Быстро договорились, моментальная оплата. Все супер! рекомендую