О себе как о человеке и профессионале

Как о профессионале:

Опыт работы 4 года

Работал как фрилансером, так и в офисе

Портфолио далеко не полное. Больше всего люблю работать с адмнистративной частью, разного рода API, писать скрипты со сложной логикой, но и с клиентской частью работал не меньше

Проектирую базы данных

Парсеры

Работал с ModX, Drupal, FuelPHP, много скриптов на чистом PHP

Есть своя админка

В общем, напишу что угодно на PHP, сделаю сложные SQL запросы, справлюсь с Javascript!

Как о человеке:

Честный и справедливый, не обманщик, чего жду от заказчиков!

Реальная оценка стоимости работы и сроков, адекватность в отношениях гарантируется

Оплата Webmoney или Приватбанк

Email: [email protected]