Здравствуйте! Меня зовут Андрей и я рад приветствовать Вас на своей странице!

Уважаемый клиент, я занимаюсь разработкой веб-дизайна, который не только красиво выглядит, но и, в главную очередь, выполняет свою основную функцию – увеличивает доходы Вашего бизнеса и решает поставленные Вами задачи.

Имея за плечами длительный опыт работы в области разработки сайтов, я накопил широкую партнерскую и клиентскую базы, в том и числе и в сфере дизайна. Как результат – мои работы вбирают в себя все положительные навыки, накопленные за это время.

Я тщательно анализирую будущий проект, учитываю принципы маркетинга, изучаю его аудиторию, знаю все современные тенденции и инновации в веб-дизайне, и, к тому же, в процессе работы использую самые продвинутые инструменты. Всё это гарантирует, что Ваш веб-сайт будет в тренде нынешнего времени, а товары или услуги будут пользоваться хорошим спросом.

Для меня главная ценность – это время. Как мое собственное, так и клиента! Поэтому, ради достижения желаемого результата, я старательно соблюдаю установленные сроки и постоянно нахожусь на связи во всех доступных средствах коммуникации.

Итак, мои особенности:

Знание современных тенденций веб-дизайна;

Только индивидуальный подход, без шаблонов;

Всегда на связи – быстрое внесения правок;

Строгое соблюдение сроков;

Работа до полного утверждения;

Показ предварительных результатов;

Профессионализм, качество, скорость, ответственность.

Инструменты, с которыми я работаю:

Adobe Photoshop;

Adobe XD;

Figma;

Laravel.

Мои специализации:

Веб-дизайн;

UX/UI;

Прототипирование;

Дизайн логотипов;

Laravel, PHP, MySQL;

Прочее

Связь со мной:

УВЕРЕН, ВАМ ПОНРАВИТСЯ СО МНОЙ РАБОТАТЬ!