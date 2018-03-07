Здравствуйте! Меня зовут Андрей и я рад приветствовать Вас на своей странице!
Уважаемый клиент, я занимаюсь разработкой веб-дизайна, который не только красиво выглядит, но и, в главную очередь, выполняет свою основную функцию – увеличивает доходы Вашего бизнеса и решает поставленные Вами задачи.
Имея за плечами длительный опыт работы в области разработки сайтов, я накопил широкую партнерскую и клиентскую базы, в том и числе и в сфере дизайна. Как результат – мои работы вбирают в себя все положительные навыки, накопленные за это время.
Я тщательно анализирую будущий проект, учитываю принципы маркетинга, изучаю его аудиторию, знаю все современные тенденции и инновации в веб-дизайне, и, к тому же, в процессе работы использую самые продвинутые инструменты. Всё это гарантирует, что Ваш веб-сайт будет в тренде нынешнего времени, а товары или услуги будут пользоваться хорошим спросом.
Для меня главная ценность – это время. Как мое собственное, так и клиента! Поэтому, ради достижения желаемого результата, я старательно соблюдаю установленные сроки и постоянно нахожусь на связи во всех доступных средствах коммуникации.
Итак, мои особенности:
- Знание современных тенденций веб-дизайна;
- Только индивидуальный подход, без шаблонов;
- Всегда на связи – быстрое внесения правок;
- Строгое соблюдение сроков;
- Работа до полного утверждения;
- Показ предварительных результатов;
- Профессионализм, качество, скорость, ответственность.
- Adobe Photoshop;
- Adobe XD;
- Figma;
- Laravel.
- Веб-дизайн;
- UX/UI;
- Прототипирование;
- Дизайн логотипов;
- Laravel, PHP, MySQL;
- Прочее
- Почта: [email protected]
- Skype: andreybrusnik
- Facebook: https://www.facebook.com/andreibrusnik
- Вконтакте: https://vk.com/andreybrusnik
- Телефон: +380675436040 (Viber, Telegram)
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