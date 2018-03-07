Screamster

Андрей Screamster

 
41 годУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Андрей и я рад приветствовать Вас на своей странице!

Уважаемый клиент, я занимаюсь разработкой веб-дизайна, который не только красиво выглядит, но и, в главную очередь, выполняет свою основную функцию – увеличивает доходы Вашего бизнеса и решает поставленные Вами задачи.

Имея за плечами длительный опыт работы в области разработки сайтов, я накопил широкую партнерскую и клиентскую базы, в том и числе и в сфере дизайна. Как результат – мои работы вбирают в себя все положительные навыки, накопленные за это время. 

Я тщательно анализирую будущий проект, учитываю принципы маркетинга, изучаю его аудиторию, знаю все современные тенденции и инновации в веб-дизайне, и, к тому же, в процессе работы использую самые продвинутые инструменты. Всё это гарантирует, что Ваш веб-сайт будет в тренде нынешнего времени, а товары или услуги будут пользоваться хорошим спросом.

Для меня главная ценность – это время. Как мое собственное, так и клиента! Поэтому, ради достижения желаемого результата, я старательно соблюдаю установленные сроки и постоянно нахожусь на связи во всех доступных средствах коммуникации.

Итак, мои особенности:

  • Знание современных тенденций веб-дизайна;
  • Только индивидуальный подход, без шаблонов;
  • Всегда на связи – быстрое внесения правок;
  • Строгое соблюдение сроков;
  • Работа до полного утверждения;
  • Показ предварительных результатов;
  • Профессионализм, качество, скорость, ответственность.
Инструменты, с которыми я работаю:

  • Adobe Photoshop;
  • Adobe XD;
  • Figma;
  • Laravel.
Мои специализации:

  • Веб-дизайн;
  • UX/UI;
  • Прототипирование;
  • Дизайн логотипов;
  • Laravel, PHP, MySQL;
  • Прочее
Связь со мной:

УВЕРЕН, ВАМ ПОНРАВИТСЯ СО МНОЙ РАБОТАТЬ!
PHPLaravelMySQLFigmaPhotoshop
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$120
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Отзывы заказчиков
Bella4Donna
Алика 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
$120
10 баллов
6 лет назад
Дизайн редактора
Чувствуется, что это очень опытный дизайнер. Создал дизайн 12 страниц моего редактора за 3 дня, превзойдя все мои ожидания. Очень квалифицированно сделал дизайн и добавил массу деталей, которые потребуются для полноценной работы сайта. Очень рекомендую к сотрудничеству, я буду обращаться только к нему.
Задача была поставлена хорошо, правки подробно объяснялись. Деньги были переведены в срок. Отличный клиент - рекомендую!
Ответный отзыв