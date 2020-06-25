Логотип и шапка для начинающего ютуб-канала

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Закрыт33 заявки524 просмотра

Необходимы логотип и шапка для начинающего ютуб-канала. Можно рассмотреть, как отдельные проекты: сначала логотип, потом шапка. Подробности в ТЗ. Оплата по факту выполненной работы, без предоплат. Приветствуется Ваш опыт с подобными проектами и если Вы покажите примеры. В своей заявке, в начале, напишите - «ТЗ прочел». Автоматические заявки буду игнорировать или удалять.

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