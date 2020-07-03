Логотип + дизайн надписи, одноцветный белый

# 1 — $ 120

Нарисовать логотип для бренда NovaBody. Товар: пояс для похудения, для занятий в спортзале (одевается на тело, вызывает обильное потоотделение). Клиент: в основном полные девушки/женщины, которые хотят похудеть. Модель товара по ссылке ниже:

https://www.amazon.com/Trimmer-Trainer-Neoprene-Slimming-Exercise/dp/B07KY3DLWR/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=waist%2Btrimmer%2Bbelt&qid=1592826859&sr=8-4&th=1

Размеры липучки на которой размещается логотип: 12х6см. Логотип можно сделать из названия бренда (NB, NvB как примеры), либо какая нибудь графика.

Сделать красивую, вписывающуюйся в дизайн изделия надпись "NovaBody" с задней части изделия (видно на примере "Mermaid's Mystery" 4,5,6 фото по ссылке выше. Ширина/высота изделия 25 см.

Очень хотелось бы завершить конкурс за 3-4 дня