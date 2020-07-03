Разработать/доработать логотип по имеющимся наброскам. Разработать визитки для автосервиса.
Логотип + дизайн надписи, одноцветный белый
Нарисовать логотип для бренда NovaBody. Товар: пояс для похудения, для занятий в спортзале (одевается на тело, вызывает обильное потоотделение). Клиент: в основном полные девушки/женщины, которые хотят похудеть. Модель товара по ссылке ниже:
https://www.amazon.com/Trimmer-Trainer-Neoprene-Slimming-Exercise/dp/B07KY3DLWR/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=waist%2Btrimmer%2Bbelt&qid=1592826859&sr=8-4&th=1
Размеры липучки на которой размещается логотип: 12х6см. Логотип можно сделать из названия бренда (NB, NvB как примеры), либо какая нибудь графика.
Сделать красивую, вписывающуюйся в дизайн изделия надпись "NovaBody" с задней части изделия (видно на примере "Mermaid's Mystery" 4,5,6 фото по ссылке выше. Ширина/высота изделия 25 см.
Очень хотелось бы завершить конкурс за 3-4 дня
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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